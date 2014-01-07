Borusan 70. yılını sanatın ışığı ile kutluyor

2014 yılında 70’inci yaşına girmenin mutluluğunu yaşayan Borusan, yönetim merkezi olan Perili Köşk’te özel bir çalışmaya imza attı. Çağdaş sanatçı Thierry Dreyfus’un, Borusan’ın 70’inci yılı için ürettiği ‘Our Dreams Remain Our Dreams’ adlı video eseri, tarihi binanın dış cephesinde sergileniyor.

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşu Borusan, yeni yılla birlikte, 70’inci yaşına girmenin mutluluğunu yaşıyor. Kültür ve sanatın en büyük destekçilerinden olan Borusan, 70. yılı anısına, İstanbul Rumelihisarı’nda bulunan yönetim merkezi Perili Köşk’ün dış cephesinde özel bir video eseri sergilemeye başladı. Çağdaş sanatçı Thierry Dreyfus tarafından, Borusan’ın 70. yılına özel olarak üretilen video-ışık çalışması ‘Our Dreams Remain Our Dreams’ (Hayallerimiz Baki) adını taşıyor.

Grubun 70’inci yıl etkinlikleri çerçevesinde, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na dahil edilen eser, Perili Köşk’ün ön cephesinde büyülü bir video/ışık gösterisine dönüşüyor.

Tarihi binanın balkon altlarına yerleştirilen özel ekranlarda gökyüzü, bulut, su, güneş, ağaç ve kumdaki ayak izleri gibi farklı duygular uyandıran görüntüler ziyaretçilerle buluşuyor. Bu video çalışmayı “hayallerin ve anıların hayat bulması” olarak tanımlayan sanatçı, Borusan’ın vizyoner ve yenilikçi karakterinden esinlenerek izleyenlerin hayal kurabileceği ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri, şehrin kargaşasından uzakta özel bir alan yaratıyor.

Binada kullandığı ışık ve görsel çalışmayla dış cephenin görünenin ötesindeki yüzünü ortaya çıkaran Dreyfus, geçen 70 yılın anıları ve gelecek 70 yılın hayallerini şiirsel bir anlatımla yansıttığı video uygulamasını izleyenlerin “Borusan’ı duygularıyla yeniden keşfedebilmelerini isterim” diyor.

Tarihi binalara ışıkla hayat veriliyor

Dreyfus, eserlerinde ışığı tarihi binaların karakteristik özelliklerini ortaya çıkarmak için kullanıyor. Yarattığı şiirsel anlatımla izleyiciler ile binalar arasında “diyalog” kurmaya çalışıyor. Böylece tarihi binalar, ziyaretçilerine hiç fark edilmemiş zenginliklerini sergiliyor ve hikayelerini anlatıyor. 2005’te Paris’teki Fransız sarayı Grand Palais’in yeniden açılışındaki video yerleştirme, 2006’da ulusal kütüphane Bibliothèque Nationale de France’a kurduğu “Jacob’s ladder” adlı gökyüzüne uzanan merdiven yerleştirmesi, 2011 Nuit Blanche festivalinde Notre Dame katedraline hayat veren çalışması onu günümüzün en önemli ışık tasarımcılarından biri yapan eserlerinden sadece birkaçı. Dreyfus aynı zamanda Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Dior Homme gibi moda endüstrisinin dev isimleriyle de unutulmaz eserlere imza atmış bir isim.

Fransız sanatçının video çalışması Borusan Contemporary Perili Köşk’te günbatımından sonra izlenebilir…