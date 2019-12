Borsanın kara günü

Lehman Brothers battı

Lehman, piyasaları kötü sarstı

Dünya borsaları tepetaklak

Haftayı Lehman'ın kurtarılacağı beklentileriyle kapatan piyasalar pazartesiye kötü haberlerle başladı.ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'ın iflas bayrağını çekmesi, Bank of America'nın Merril Lynch'e hisse başına 29 dolar vererek 50 milyar dolara satın almayı kabul etmesi ve ABD'li sigorta devi AIG'in de Fed'den 40 milyar dolarlık acil borçlanma talep etmesi bir anda tansiyonu yükseltti. Avrupa borsaları, ABD'li Lehman Brothers'ın iflas başvurusu açıklamasından sonra hızla değer kaybetti. ABD vadeli işlemlerde kayıplar yüzde 3'e ulaşırken, Avrupa'da yüzde 3'ü aştı.Sert düşüş içerde de hissedildi. Sabah açılıştan itibaren sert bir düşüşe geçen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi birinci seansta, cuma günü ikinci seans kapanışına göre 1.742,39 puan azalarak 35.291,48 puandan kapandı. İlk yarıda 496.2 milyon YTL'lik işlem hacmi kaydedildi. Hisse senetleri ortalama yüzde 4,70 değer kaybetti.Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Onur Mutlu, piyasalardaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD finans sektöründeki olumsuzluğun sürdüğünün belirterek, "Orada henüz bütün çürük yumurtaların ayıklanmadığı için satışlar geliyor. Bunun önümüzdeki dönem Avrupa finans sektörüne etkisi olacak diye bekliyoruz" dedi. Mutlu, Avrupa bankaların ABD kaynaklı menkul kıymet taşıdığını hatırlattı.Mutlu, İMKB'nin düşüşünde, "Yabancılar satışta etkili oluyorlar, satışlarında artış var" dedi.Yurt dışından kaynaklanan dalgalı seyrin sürebileceğini ifade eden Mutlu, dışarıdan gelen verilerin piyasalar üzerinde etkili olacağını, özellikle ABD ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının önem taşıdığını bildirdi. Mutlu, olumsuz haberlerin Türkiye'de büyüme ile ilgili tedirginliklerle de birleştiğini söyledi.Avrupa borsalarında hisseler, ABD'li Lehman Brothers'ın iflas başvurusu açıklamasından sonra hızla değer kaybetti.Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan "FTSEurofirst 300" endeksi yüzde 3,1 değer kaybederek, 1.126,08 puana geriledi.Londra Menkul Kıymetler Piyasasında FTSE 100 Endeksi şu sıralar yüzde 2,58, Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi yüzde 2,74 ve Fransa'da CAC 40 Endeksi de yüzde 3,28 değer kaybetti.BNP Paribas, Credit Agricole, Dexia, Fortis, Societe Generale bankalarının hisseleri yüzde 6 ila 9 oranında düştü. Dün bir gazetenin, yılın ikinci yarısında riskli yatırımları nedeniyle 5 milyar dolar daha zarar edeceğini yazdığı İsviçreli UBS bankasının da hisseleri yüzde 8,4 değer kaybetti.İngiltere'de Royal Bank of Scotland'ın hisseleri yüzde 12, Halifax-Bank of Scotland'ın hisseleri yüzde 10'dan fazla ve Barclays bankasının hisseleri de yüzde 6 indi.Asya'da Japonya, Hong Kong, Güney Kore ve Çin'de borsalar bugün tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.Avustralya, Singapur ve Tayvan'da borsalar yüzde 3 ile 4 değer kaybetti.Güne yükselişle başlayan ve bir ara sakinleşen dolar, tekrar yönünü yukarı çevirerek 1.27 YTL'ye geldi.Bankalararası piyasada şu sıra 1.2600-1.2690 YTL bandında hareket eden dolar, kapalıçarşıda 1.2630 YTL'den alıcı buluyor. Euronun serbest piyasa satış fiyatı ise 1.7990 YTL'de.Uluslararası piyasada euro/dolar 1.4280, dolar/yen 104.90 seviyesinde yer alıyor.Gösterge faiz ise satışlarla yüzde 19.2 bandına geldi. 14 Nisan 2010 vadeli gösterge tahvilin faizi şu sıra yüzde 19.22 bileşik seviyesinde yer alıyor. Gösterge kıymet cuma günü yüzde 18.81'den bugüne valörlü işlemlerde yüzde 18.87 bileşik seviyesinden kapanmıştı.New York borsasında cuma günü 1,4215 dolardan kapanan euronun fiyatı bugün Avrupa'da 1,4299 dolara çıktı. Geçen hafta euro 1,3881 dolara kadar inerek, bir yıl içindeki en düşük değerini görmüştü.İngiliz sterlini de 1,7937 dolardan 1,8052 dolara çıkarken, cuma günü New York'ta 107,76 yenden işlem gören dolar 105,69 yene geriledi.