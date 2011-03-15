-BORSALAR TEPE TAKLAK İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi açılışın ardından ilk yarım saatte, önceki kapanışa göre 940,54 puan ve yüzde 1,46 düşüşle 63.940,54 puan düzeyinde seyrediyor. İMKB'de işlem hacmi 650.5 milyon lira seviyesine ulaşırken, en çok işlem yapılan hisseler İş Bankası (C), Garanti Bankası, Emlak Konut, Fenerbahçe Sportif ve ERDEMİR olarak sıralandı. Bu dakikalarda en primli hisseler ise Avrasya Petrol, Burçelik, Aslan Çimento, Burçelik Vana ve Nurol GMYO olarak öne çıktı. -AVRUPA BORSALARI- Avrupa borsaları, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya'da meydana gelen deprem, tsunami ve ardından yaşanan nükleer santrallerdeki patlamaların etkisiyle güne düşüşle başladı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 1,81 (104,46 puan) değer kaybederek 5.670,78 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi de yüzde 2,71 (186,40 puan) azalarak 6.680,23 puan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 2,17 (84,10 puan) inerek 3.793,95 puandan açıldı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi dün yüzde 0,92 (53,43 puan) değer kaybederek 5.775,24 puandan günü kapatmıştı. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi de yüzde 1,65 (114,86 puan) azalarak 6.866,63 puana ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 1,29 (50,64 puan) düşerek 3.878,04 puana gerilemişti. -PİYASALARA 3 TRİLYON YEN- Japonya Merkez Bankası (BoJ), deprem ve tsunaminin ardından finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için bankacılık sistemine 3 trilyon yen (26 milyar avro) likidite sağladı. Piyasalara ilk olarak 15 trilyon yen, ardından 5 trilyon yen enjekte eden BoJ, son kararla birlikte dünden bu yana bankacılık sistemine toplam 23 trilyon yen (202 milyar avro) likidite sağladı. BoJ, finansal sistemini deprem, tsunami ve ardından yaşanan nükleer santrallerdeki ciddi problemlerin etkilerinden korumaya çalışıyor. Japonya Merkez Bankası dün yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından para politikasını gevşetmek için yeni adımlar atılmasına karar vermişti. Bankanın açıklamasında, ''Finansal piyasalardaki istikrarı sağlamak için likidite sağlanması da dahil her olası önlemi alacağız. Depremin verdiği zarar coğrafi olarak yayılıyor ve muhtemelen üretim düşecek'' ifadelerine yer verilmişti. Banka, varlık alım programının büyüklüğünü ise 5 trilyon yen (60,8 milyar dolar) artırarak 40 trilyon yene (486,4 milyar dolar) çıkarmıştı. Japonya, deprem ve tsunaminin ardından devasa temizlik operasyonu, potansiyel nükleer tehlike, elektrik kesintileri ve ekonomide bozulmayla boğuşuyor.