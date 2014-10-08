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Spor

Borsa'dan uyarı, G.Saray'ın hisseleri 8 yılın dibinde

Galatasaray Sportif A.Ş., Aysal döneminde izlenen strateji ile borsada adeta çökerken, mali açıdan da arzulanan sonuç elde edilmedi

08 Ekim 2014 12:19

Başkanlığı bırakacak olan Ünal Aysal döneminde Galatasaray'ın hisseleri yüzde 85 düşerek 8 yılın dibine indi. Rekor gelire rağmen, borç ikiye katlandı. Borsa, "Ulusal Pazar'dan atarım" diye uyardı.

14 Mayıs 2011'de Galatasaray'ın 34. başkanı olarak göreve seçilen ve 25 Ekim 2014'te yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Ünal Aysal'ın yaklaşık 4,5 yıllık başkanlık dönemindeki performansı hayal kırıklığı yarattı. Adnan Polat'ın tarihi birleşmeyi gerçekleştirerek devrettiği Galatasaray Sportif A.Ş., Aysal döneminde izlenen strateji ile borsada adeta çökerken, mali açıdan da arzulanan sonuç elde edilmedi.

 

Hisse 8 yılın dibinde

 

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; Galatasaray'ın hisseleri, geçen haftayı 19.05 TL ile neredeyse 8 yılın en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde Galatasaray'ın hisselerindeki kayıp yüzde 85'e ulaştı. Bu dönemde Cimbom'un piyasa değeri ise 2 milyar 730 milyon liradan 412.3 milyona indi. Aynı dönemde, şike sürecini yaşayan Fenerbahçe hisselerindeki düşüş yüzde 65.3 olurken, Trabzonspor yüzde 75.8, Beşiktaş ise yüzde 40.3 değer kaybetti.

 

Yatırımcılar isyan etti

 

Galatasaray hisselerinde yaşanan sert düşüşte, Aysal'ın göreve gelmesinin hemen ardından gerçekleştirilen hisse satışlarıyla rekor orandaki iki bedelli sermaye artırımı etkili oldu. Galatasaray Spor Kulübü, 26 Ağustos-12 Aralık 2011 tarihleri arasında şirketin yüzde 28.35'ini borsada satarak 168.8 milyon lira gelir elde etti. Bu operasyonun hemen ardından gerçekleştirilen iki bedelli sermaye artırımıyla yatırımcılardan 136 milyon TL tahsil edildi.

 

Borç ikiye katlandı

 

Aysal döneminde kulübün mali performansında da çarpıcı gelişmeler yaşandı. Galatasaray Sportif A.Ş., 3 yılda 748.1 milyon TL satış gelir elde etti. Hisse satışları ve bedelli artırımlarla birlikte kulübün elde ettiği nakit tutarı 1 milyar 53 milyon liraya ulaştı. Bu gelire karşılık, şirketin 31 Mayıs 2011'de 356.4 milyon TL olan borcu, 31 Mayıs 2014'te yaklaşık iki kat artarak 711.1 milyon liraya çıktı.

 

Borsadan uyarı geldi

 

Galatasaray'ın mali durumu, Borsa Yönetim Kurulu'nun da harekete geçmesine neden oldu. Diğer spor kulüplerini de uyaran yönetim, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, şirketin 26 Eylül 2013'te finansal yapısını düzeltmesi konusunda uyarıldığını hatırlatarak, buna rağmen finansman sıkıntısı durumunun devam ettiğine vurgu yaptı. Şirketin finansman durumunun düzeltilmemesi durumunda, Ulusal Pazar'dan çıkarılabileceği uyarısında bulundu.

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