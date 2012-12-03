Borsada yeni rekor

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından artan iyimserlikle tarihi zirvesi olan 73.416,29 puana kadar yükseldi.

Bundan önceki tarihi zirvesi 5 Kasım tarihinde görülen 73.313,87 puan seviyesinde olan İMKB'de, yüzde 7'nin altına gerileyen yıllık TÜFE'nin gerek MB'nın faiz indireceği beklentilerini gerekse kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik not artırım beklentisini artırmasıyla alışlar güçlendi.

Gösterge tahvilin bileşik faizi tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 5,81'e kadar gerilerken şu dakikalarda 5,82 seviyesinde, İMKB 100 endeksi de 73.200 - 73.400 aralığında dengelenme çabasında.

Analistler yurt içi piyasalara yabancı ilgisinin devam ettiğini ve bunun da gelmesi muhtemel kar satışlarının sınırlı kalmasını sağladığını belirtti. Endeks için 73.500 ve 74.000 psikolojik dirençlerinin takip edileceğini ifade eden analistler, olası kar satışlarında 72.500 - 72.700 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre TÜFE yüzde 0,38 oranında artarken yıllık bazda artış yüzde 6,37'ye geriledi.