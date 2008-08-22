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Ekonomi

Borsada seyir aşağı doğru

Finans sektörünün gidişatına yönelik soru işaretleri, yönünü yukarı çeviren petrol fiyatları piyasalarda satışların artmasında rol oynadı.

22 Ağustos 2008 03:00

Dış piyasalara eşlik eden borsada düşüş eğilimi sürüyor. Dünya borsaları ve dolar, ABD’li mortgage şirketleri ve finans sektörünün durumu hakkındaki endişelerin artmasının etkisiyle değer kaybetti. Zayıf dolar ise petrol ve emtianın yükselişine yardım etti.

Bankalar hakkındaki çıkan haberler, finans sektörü hakkındaki endişeleri sürdürdü. Wall Street Journal’da FED’in geçen ay Credit Suisse’i arayarak Lehman Brothers’a verdiği bir kredi imkânını iptal edip etmediğini sorduğu haberi yer alırken, Financial Times, Çinli ve Koreli yatırımcıların Lehman hisselerini almak için olası bir anlaşmadan vazgeçtiğini bildirdi.
Bu arada Citigroup’a bağlı bir analist, Lehman Brothers Holdings, Goldman Sachs Group ve Morgan Stanley’in üçüncü çeyrek görünümlerini düşürürken, üç yatırım bankasının başta mortgage kredilerinden olmak üzere yeni zararlar açıklayabileceklerini söyledi.
Borsalardaki kayıplar yüzde 1’i aşarken, yükselen metal fiyatlarıyla beraber madencilik sektörü hisseleri kayıpların fazla olmasını engelledi.

Öte yandan, ABD’de geçen hafta işsizlik maaş başvurularının beklentilerin altında 432 bin olarak gelmesi, ABD borsalarındaki ve doların euro karşısındaki kayıplarını azalttı. İMKB de yurtdışı piyasalara paralel olarak yüzde 0.58 değer kaybederken, dolar 1.1925 YTL’ye, euro da 1.7635 YTL’ye yükseldi.

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