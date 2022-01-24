Borsada sert düşüş: Birçok hissede devre kesici uygulamasına gidildi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde bugün değer kaybı yüzde 5’e yaklaştı. 21 Ocak Cuma gününü 2011 puandan kapatan endeks, bugün saat 15.58 itibarıyla 1915 puana kadar geriledi.

Borsadaki hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinin performanslarının ölçen BİST 30 endeksinde günlük kayıp yüzde 5’i aştı.

Birçok şirketin hisselerinde günlük düşüşler yüzde 5’i aştığı için devre kesiciler çalıştı ve işlemlere ara verildi.

Borsa İstanbul’da sanayi endeksinde kayıplar yüzde 6’yı aştı.

Doğalgaz ve elektrik kısıtlamaları etkiledi

Borsa İstanbul’da özellikle doğalgaz ve elektrik kısıtlama kararları sonrası takip edilen sanayi endeksinde düşüş belirginleşti.

Sanayi endeksi seans içinde yüzde 4’ün üzerinde düşerken, ilk yarıyı yüzde 0,02 artıda kapatan bankacılık endeksi yüzde 2 civarında kayıp yaşadı.

Sanayiye yönelik önce doğalgaz, ardın da elektrik kesintisi kararlarının şirketlerin üretim ve ihracat planlamaları üzerinde olumsuz etkileri olması bekleniyor. Halka açık sanayi şirketlerinden Kartonsan doğalgaz tedariğinde gidilen kısıtlama, Ege Endüstri ise elektrik kesintisi nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiğini KAP’a duyurdu. Gözler diğer şirketlerden beklenen açıklamalarda.

ABD ile Rusya arasındaki siyasi gerilimler sonrası küresel piyasalardaki negatif fiyatlamalar da Borsa İstanbul’daki düşüşte önemli bir etken.