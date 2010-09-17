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Ekonomi

Borsada rekor üstüne rekor kırılıyor

İMKB Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0,20 artışla 63.862,03 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı.

17 Eylül 2010 03:00

T24 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0,20 artışla 63.862,03 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı.

Böylece endeks üst üste beşinci günü de artışla ve rekorla tamamlamış oldu. 1. Seansta ulaşılan 64.447,56 puanlık seviye, endeksin şimdiye kadar gördüğü en yüksek değer olarak kaydedildi.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 276,72 puan düşerek 63.862,03 puana indi. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 0,43 oranında değer yitirdi.

İlk seanstaki 405,94 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 129,22 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,20 değer kazandı.

Endeks bundan önceki kapanış rekorunu 63.732,81 puanla dün kırmıştı.

Endeksin geçen hafta sonuna göre (son beş günlük) artışı 3.253,95 puan ve yüzde 5,37'ye ulaşırken, geçen ay sonuna göre artış oranı yüzde 7,12, geçen yıl sonuna göre artış oranı da yüzde 20,89 olarak gerçekleşti.


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