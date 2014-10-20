Borsada manipülasyona hapis cezası geliyor

Meclis’e gönderilen ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda öngörülen bir değişiklikle bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarına ilişkin cezalarda alt sınır 2 yıldan 3 yılda çıkarılması öngörülüyor. Kanun bu haliyle değişirse, daha önce 2 yıl olduğu için manipülasyon suçları için uygulanamayan hapis cezası fiili olarak hayata geçmiş olacak.

wsj.com.tr'den Kerim Karakaya'nın haberine göre, “Önceki düzenlemede manipülasyon suçları için ceza 2-5 yıldı. Genellikle de mahkemeler 2 yıl ceza veriyordu” diyen sermaye piyasası avukatı İbrahim Haselçin, “2 yıldan alınan cezalarda erteleniyor ve böylece kimse hapis yatmıyordu. Cezada alt sınır şimdi 3 yılda çıkarıldı. Caydırıcılığın artırılması amacıyla böylece hapis cezası fiilen uygulanabilecek” değerlendirmesinde bulundu.

Manipülasyon ya da içeriden öğrenenler suçu işleyenler son Kanun ile sadece para cezası ile cezalandırılabiliyordu.

Konuya ilişkin olarak Meclis’se sunulan Torba Yasa’da değişikliğin yapılmasına ilişkin gerekçe şu ifadelerle açıklandı: “Bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerine ilişkin, SPK tarafından yapılan suç duyuruları mahkumiyet hükmüyle sonuçlansa dahi cezanın alt sınırının iki yıl olması nedeniyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231’inci maddesi uyarınca mahkumiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmaktadır. Söz konusu suçun piyasa ve yatırımcılar bakımından taşıdığı önem nazara alındığında iki yıllık ceza alt sınırının üç yıla çıkarılması caydırıcılık sağlayacaktır.”

Düzenlemede ayrıca, piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçlarının tanımına ilişkin de değişiklik yapıldı. Gerekçede “suçun tespitinin somutlaştırılması” amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’inci maddesine “fiili gerçekleştirenin kendisine veya başkasına doğrudan ya da dolaylı menfaat temin etmesi” ifadeleri kondu.

Mevcut düzenleme

Madde 107: Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Öngörülen düzenleme

Madde 107: Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle kendisine veya bir başkasına doğrudan yahut dolaylı menfaat sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.