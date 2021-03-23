Borsada sert düşüş; ikinci günde de devre kesici

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem günü yüzde 10'a yakın kayıp yaşarken, haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başladı ve devre kesici uygulaması gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunda yaşanan değişimin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle girdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 5,4 düşüşle 1.304 puandan başladı ve yine devre kesici uygulaması gerçekleşti.

Vadeli işlemlerde de açılıştan sonra yüzde 5'i aşan kayıplar yaşandı.

TIKLAYIN - Borsa İstanbul'dan yeni hamle

TIKLAYIN - Borsa bu yılın kazançlarını geri verdi: Son 8 yılın en sert düşüşü

TIKLAYIN - Borsada işlemler iki kez durduruldu

Borsa İstanbul’dan konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Saat 09:55 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25'de eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır."