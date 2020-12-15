Borsada halka arzlar Arzum'la sürüyor; SDA International'ın payları satılacak; Kolbaşı ailesinin payına dokunulmayacak

Borsa İstanbul'daki halka arzlar küçük ev aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Arzum’la devam ediyor. Arzum'un halka arzında talepler 17-18 Aralık’ta toplanacak. Halka arzda, pay başına fiyat aralığı 15,50 TL – 17,00 TL olarak belirlendi. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda Arzum’da azınlık hissedarı olan SDA International SARL’a ait payların yüzde 41,31’i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 47,51’e çıkacak.

Arzum’un halka arzında 13.306.475 TL nominal değerli, sermayenin yüzde 41,31’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların yüzde 74’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde SDA International SARL’a ait ve halka arz edilen payların yüzde 15’ine denk gelen 1.995.971 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 47,51 olacak.

Kolbaşı Ailesi'nin payı satılmayacak

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortakları olduğunu, beş kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdiklerini, borsya açılmanın bu sürecin devamı olduğuru belirtti. Kolbaşı’nın verdiği bilgiye göre halka arzda şirket ortağı SDA International’in payları satılacak. Arzum’un ana hissedarı Kolbaşı Ailesi’ne ait yüzde 51’lik hisseden ise satış olmayacak.