-BORSADA GÜNLÜK BAZDA REKOR DÜŞÜŞ İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün gerçekleşen yüzde 7,08'lik kayıp, borsanın en büyük düşüşleri sıralamasında 71. sıraya oturdu. Bu düşüş aynı zamanda günlük bazda yüzde 7,72'lik düşüşün gerçekleştiği 10 Ekim 2008'den bu yana en büyük ikinci günlük kayıp olarak da kayıtlara geçti. -EN BÜYÜK DÜŞÜŞLER- Borsa, dalgalı kura geçiş kararından bir gün önce 21 Şubat 2001'de yüzde 18,11 ile tarihinin en büyük düşüşünü yaşadı. 11 Kasım 1998'de iş adamı Korkmaz Yiğit'in, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı Güneş Taner ve iş adamı Kamuran Çörtük hakkında ağır ithamlar içeren kasetlerinin yayımlanmasının ardından, endeksin günlük kaybı yüzde 14,93'e ulaşmıştı. 19 Şubat 2001 tarihinde de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in Milli Güvenlik Kurulu toplantısını terk etmesinin ardından yaptığı açıklama borsada deprem etkisi yaratarak, hisse senetlerinin yüzde 14,62 değer yitirmesine neden olmuştu. Borsa, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de düzenlenen terörist saldırılardan sonra 1 gün kapalı kalmış, açıldığı 13 Eylül 2001 tarihinde de yüzde 8,93 değer yitirmişti. 14 Eylül'deki yüzde 6,24 düşüşle birlikte 11 Eylül'ün piyasaya 2 günlük etkisi, yüzde 14,61 olarak gerçekleşmişti. Borsa 20 Kasım 2003 tarihinde de İstanbul'da yaşanan terör saldırılarının ardından hızla gerilemiş, 1. seansın sonlarına doğru işleme kapatılan İMKB'de kayıp 1.162,67 puan ve yüzde 7,37 düzeyinde gerçekleşmişti. 3 Mart 2003 tarihinde ise Türkiye'de yabancı asker bulundurma ve yurt dışına asker gönderme konusunda hükümete yetki veren tezkerenin TBMM'de kabul edilmemesinin ardından İMKB Ulusal 100 Endeksi'nin günlük bazdaki kaybı 1.445,56 puan ve yüzde 12,49 olarak belirlenmişti. Ayrıca koalisyon hükümeti içindeki politik gelişmeler ve bankacılık operasyonunun yaşandığı 6-11 Temmuz 2001 tarihleri arasında İMKB Ulusal 100 Endeksi, toplam yüzde 21,88 kayıp yaşamıştı.