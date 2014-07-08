Borsada ezeli rekabetin galibi belli oldu

Süper Lig 2013-2014 futbol sezonunu şampiyonu Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısında yüzde 35 kazandırarak ezeli rakiplerine fark attı.

Hürriyette yer alan habere göre, Beşiktaş'ın getirisi yüzde 13'ü geçerken Galatasaray yatırımcısına yüzde 2,32 getiri sağlayabildi. Trabzonspor'a yatırım yapanlar ise yüzde 1,70 zarar etti.

Fenerbahçe kulübünün Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri 2014 yılının ilk yarısında yatırımcısına yüzde 35 kazandırarak, borsada yer alan spor hisseleri arasında açık ara lider oldu.

Fenerbahçe hisselerinin yükselişinde, Aziz Yıldırım'ın şike davası ile ilgili yeniden yargılama talebinin kabul edilmesinin ve Beşiktaş hisselerinde yapımı hızlı bir şekilde devam eden stadyum inşaatının hisselerin yükselişinde etkili olduğu düşünülüyor.

Galatasaray'ın gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımının yanı sıra özellikle futbol takımının kadrosu ve teknik direktörü ile ilgili anlaşmaların ilk yarıya yetişmemesinin satış baskılarına neden olduğunu ifade eden analistler, Trabzonspor hisselerindeki düşüşte sportif alanda yaşanan başarısızlığın etkili olduğunu vurguladı.