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Ekonomi

Borsada ezeli rekabetin galibi belli oldu

Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yatırımcılarının yüzünü güldürdü

08 Temmuz 2014 16:46

Süper Lig 2013-2014 futbol sezonunu şampiyonu Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısında yüzde 35 kazandırarak ezeli rakiplerine fark attı.

Hürriyette yer alan habere göre, Beşiktaş'ın getirisi yüzde 13'ü geçerken Galatasaray yatırımcısına yüzde 2,32 getiri sağlayabildi. Trabzonspor'a yatırım yapanlar ise yüzde 1,70 zarar etti.

Fenerbahçe kulübünün Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri 2014 yılının ilk yarısında yatırımcısına yüzde 35 kazandırarak, borsada yer alan spor hisseleri arasında açık ara lider oldu.

Fenerbahçe hisselerinin yükselişinde, Aziz Yıldırım'ın şike davası ile ilgili yeniden yargılama talebinin kabul edilmesinin ve Beşiktaş hisselerinde yapımı hızlı bir şekilde devam eden stadyum inşaatının  hisselerin yükselişinde etkili olduğu düşünülüyor.

Galatasaray'ın gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımının yanı sıra özellikle futbol takımının kadrosu ve teknik direktörü ile ilgili anlaşmaların ilk yarıya yetişmemesinin satış baskılarına neden olduğunu ifade eden analistler, Trabzonspor hisselerindeki düşüşte sportif alanda yaşanan başarısızlığın etkili olduğunu vurguladı.

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