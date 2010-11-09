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Ekonomi

BORSA'DA AREFE GÜNÜ TEK SEANS YAPILACAK     İSTANBUL (A.A)

09 Kasım 2010 20:21

-BORSA'DA AREFE GÜNÜ TEK SEANS YAPILACAK     İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Hisse Senetleri Piyasası'nda 15 Kasım 2010 pazartesi günü sadece 1.seans yapılacağını duyurdu. İMKB'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 15 Kasım 2010 tarihinin yarım gün, 16-17-18-19 Kasım 2010 tarihlerinin tam gün resmi tatil olması nedeniyle Borsa'nın pazar ve piyasalarında uygulanacak işlem ve takas esaslarını açıkladı. Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım, Repo Ters Repo ve Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarları'nda 15 Kasım 2010 tarihinde, saat 09.30-11.30 arasında işlem yapılacağı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''15 Kasım 2010 valörlü işlemlere ilişkin nakit ve menkul kıymet takas yükümlülükleri en geç saat 12.30'a, repo karşılığı menkul kıymet bildirimleri ise en geç saat 11.50'ye kadar yerine getirilecektir. Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım, Repo Ters Repo ve Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarları'nda 16-17-18-19 Kasım 2010 tarihlerinde işlem ve takas yapılmayacaktır. Tescil işlemleri 26 Kasım 2010 tarihinde mevzuatla belirlenmiş esaslar çerçevesinde saat 09.25'e kadar gerçekleştirilecektir. Hisse Senetleri Piyasası'nda 15 Kasım 2010 tarihinde, yarım gün olması sebebiyle sadece 1.seans yapılacak, 16-17-18-19 Kasım 2010 tarihlerinde ise seans yapılmayacaktır. 11 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası 22 Kasım 2010 tarihinde, 12 ve 15 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise birleştirilerek 23 Kasım 2010 tarihinde yapılacaktır.'' Açıklamaya göre, İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı'nda 15 Kasım 2010 tarihinde 09.30-11.30 saatleri arasında işlem yapılacak, ancak takas yapılmayacak. 16-17-18-19 Kasım 2010 tarihlerinde ise işlem ve takas yapılmayacak.

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