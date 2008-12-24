Borsada açığa satış zirvesi

Borsada endeksin 21 bin puana kadar gerilediği kasım ayında açığa satış miktarı 765.5 milyon adetle zirveye ulaştı. 11 aylık dönemde 17.1 milyar YTL'lik açığa satış yapıldı.



Piyasaları yerle bir eden küresel kriz sürecinde dünya borsalarının önemli bir bölümünde yasaklanan açığa satış işlemleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) kasım ayında zirveye çıktı.



Borsada endeksin 21.228 puana kadar gerilediği kasım ayında açığa satış miktarı, bir önceki aya göre yüzde 12,1 oranında artarak 765 milyon 585 bin adete çıktı. Açığa satışta işlem hacmi ise 1 milyar 593 milyon olarak gerçekleşti.



Borsada endeksin kasım ayı kaybı yüzde 7,6 oldu. Borsada yılın 11 aylık döneminde ise açığa satış miktarı 5 milyar 674 milyon adet olurken, açığa satış hacmi ise 17 milyar 131 milyon YTL oldu.



Borsada 11 aylık açığa satış hacmi, bu dönemde İMKB'de gerçekleşen 315.2 milyar YTL'lik hacmin yüzde 5,5'ini oluşturdu.



İşlemlerin üçte biri Garanti'de



Borsada en fazla açığa satış gerçekleşen hisse senedi Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası'nda yılın 11 aylık döneminde 1.4 milyar adet açığa satış yapılırken, bu miktar piyasadaki toplam miktarın yüzde 25'ini oluşturdu.



Garanti Bankası'nda gerçekleşen açığa satışların işlem hacmi ise 5 milyar YTL ile, toplam açığa satış hacminin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu.



Kasım ayında İş Bankası C'de 289.8, Akbank'ta 118.2, Vakıfbank'ta 112.5 milyon YTL'lik açığa satış gerçekleştirildi.



Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmesi olarak tanımlanıyor. Hisse senetlerini yüksek fiyattan satıp, düşük fiyattan yerine koyup kâr etmenin amaçlandığı açığa satışı, piyasanın düşüşe geçeceğine inanan yatırımcılar kullanıyor.

