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Ekonomi

Borsa yüzde bir düştü, dolar günü 1,97'den kapadı

Dolar yüzde 0,33'lük değer artışı ile 1,97'den günü kapadı

23 Ekim 2013 20:50

Günü boyu satış baskısı altında kalan BIST 100 Endeksi yüzde 1 düşüşle kapandı. Dolar ise yüzde 0,33'lük değer artışı ile 1,97'den günü kapadı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi XU100 günü kayıpla tamamladı.

Yüzde 1 kayba uğrayan endeks 75 bin 515 puandan kapandı. Bankacılık endeksi XBANK ise yüzde 1,5 düştü.

BIST 100 endeksinde 78.500 seviyesinin destek 79.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini tahmin ediyor.

 

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