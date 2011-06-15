-BORSA YÜZDE 2,00 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,00 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 345,08 puan düşerek 60.938,92 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,56 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 901,54 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.246,62 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,00 değer yitirdi. -DOLAR YÜKSELDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5930 liradan alınan dolar 1,5960 liradan, 2,2780 liradan alınan avro 2,2830 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5830 lira olan dolar güne 1,5890 liradan, 2,2850 lira olan avro 2,2920 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5940 lira, en yüksek 1,5970 lira, satışta en düşük 1,5990 lira, en yüksek 1,6030 lira seviyesinde işlem görüyor.