T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BORSA YÜZDE 2,00 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A)

15 Haziran 2011 20:49

-BORSA YÜZDE 2,00 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,00 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 345,08 puan düşerek 60.938,92 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,56 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 901,54 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.246,62 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,00 değer yitirdi.   -DOLAR YÜKSELDİ-   Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5930 liradan alınan dolar 1,5960 liradan, 2,2780 liradan alınan avro 2,2830 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5830 lira olan dolar güne 1,5890 liradan, 2,2850 lira olan avro 2,2920 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5940 lira, en yüksek 1,5970 lira, satışta en düşük 1,5990 lira, en yüksek 1,6030 lira seviyesinde işlem görüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24