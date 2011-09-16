-Borsa yüzde 1,37 değer kazandı İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 780,86 puan ve ortalama yüzde 1,37 oranında arttı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 281,22 puan artarak 57.896,50 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,49 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 499,64 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 780,86 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,37 değer kazandı. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7780 liradan alınan dolar 1,7810 liradan, 2,4550 liradan alınan avro 2,4600 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7780 lira olan dolar güne 1,7830 liradan, 2,4750 lira olan avro 2,4820 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7775 lira, en yüksek 1,7800 lira, satışta en düşük 1,7830 lira, en yüksek 1,7860 lira seviyesinde işlem görüyor.