Borsa yükseldi, dolar ve Euro düştü

Erken seçim çağrısının ardan rekor kıran ve 24 Haziran tarihinin açıklamasının ardından gerileyen dolar, doları da yüzde 0,95'lik düşüşle haftayı 4,0580 liradan kapattı. 5 liranın üzerine çıkan Euro'da ise 1,46 değer kaybederek 4,9780 liraya gerildi. Borsa İstanbul'da (BIST) 100 endeksi, 110.932,48 puanda tamamladı

Borsa İstanbul'da (BIST) 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 112.406,50, en düşük ise 107.439,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,21'lik artışla 110.932,48 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58 azalarak 174,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,60 düşüşle 1.167,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 291,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 286,00 liraya düştü.

Bu hafta Euro yüzde 1,46 değer kaybederek 4,9780 liraya, ABD doları da yüzde 0,95'lik düşüşle 4,0580 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,38, yatırım fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.