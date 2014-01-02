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Ekonomi

Borsa yüzde 1,2 değer kaybetti, dolar 2,17'ye yükseldi

Dolar günü yüzde 1,09'luk değer artışı le 2,17 TL'ye yükseldi

02 Ocak 2014 12:35

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,20 oranında değer kaybederken toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira oldu.  Dolar ise günü yüzde 1,09'luk değer artışı le 2,17 TL'ye yükseldi.

Global piyasalardaki kayıplar, dolar/TL'deki yükseliş ve siyasi gelişmelerle baskı altında kalan BIST 100 endeksi, binek araçlarda Özel Tüketim Vergisi'nin artırılmasıyla otomotiv sektörü hisselerindeki satışlar ve Turkcell'e 527.7 milyon liralık vergi tarhiyatının etkisiyle yılın ilk işlem gününde yüzde 1.2 düşüş kaydetti. Turkcell TCELL hissesi 1,32 değer kaybederek, 11,20 liradan kapandı. 

Gün içinde en düşük 65.825,76 puana kadar gerileyen BIST 100 XU100 endeksi, özellikle son bir saatte görülen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 66.700 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurtiçinde açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle tarihi zirve rekorunu 2,1885'e taşıyan dolar/TL paritesinin seyrinin de takip edileceğini kaydediyor.

 

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