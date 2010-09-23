-''BORSA'' YARIN GÖSTERİMDE İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Sinemaseverler bu hafta 4 yeni film izleme imkanı bulacak. Arkın Aktaç'ın yönettiği ve Gülseven Yılmaz, Özgür Özberk, Ufuk Aşar ile Serap Üstün'ün oynadığı ''Üç Harfliler: Marid'', filminin senaryosu, yaşanmış, gerçek bir olaydan esinlenerek, bugüne uyarlandı. Olayı yaşayan kişinin, amatör video çekimlerinden yola çıkıp anlattığı korkutucu hikaye karakterlerinin adları değiştirilerek, gerçek olaya benzer şekilde sinema diline aktarılan filmin konusu şöyle: ''Ayla, kocası Serkan ile mutlu bir çifttir. Ayla, 11 yaşında öteki alemden gelen bir varlığın musallat olması ile kabus dolu bir üç gün yaşamıştır. En önemli koruyucusu olan muskasını önceki gün kaybettiği için kendini korumasız ve çaresiz hissetmektedir. Serkan, yeni bir muska yazması ve Ayla'yı rahatlatması için bu konularda ismi bilinen İzzet Hoca'yı o akşam eve davet eder.'' Oliver Stone'un yönettiği ve Shia Labeouf, Michael Douglas, Carey Mulligan ile Susan Sarandon'ın oynadığı ''Borsa: Para Asla Uyumaz/Wall Street: Money Never Sleeps'', insanın para için neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Film, Wall Street piyasası, ekonomi dünyası ve bu dünyanın insanlarının arasındaki ilişkiler üzerinden ilerliyor. Bu, mükemmel refah ve ''güç kulübü''ne girmek için insanların neler yapabileceğinin hikayesini anlatan film, aynı zamanda kızıyla bağını yitirmiş çaresiz bir adamın bu iletişimi yeniden sağlamaya çalışmasını da büyük bir duygusallıkla ortaya koyuyor. -ZAC'IN YOLCULUĞU- Burr Steers'in yönettiği ve Zac Efron, Charlie Tahan, Amanda Crew ile Augustus Prew'in oynadığı ''Kardeşimden Sonra/Charlie St. Cloud'' kardeşini kaybeden bir gencin yaşadıklarını romantik-dram tarzında beyaz perdeye aktarıyor. Zac Efron'un dünyayı benzersiz şekilde görmesini sağlayan bir kazadan sağ kurtulmuş küçük kasaba kahramanı olarak baş rolde oynadığı film, büyük övgüler toplayan bir romandan yola çıkılarak oluşturuldu. Bu duygusallık dolu öyküde Zac, bir yandan hayatının amacını ve aşkın dönüştürücü gücünü keşfederken, diğer yandan geçmişini kucakladığı romantik bir yolculuğa çıkıyor. Xavier Dolan'ın yönettiği ve Xavier Dolan, Anne Dorval, François Arnaud ile Susanne Clement'in oynadığı ''Annemi Öldürdüm/I Killed My Mother'' Cannes 2009'un kendinden en çok söz ettiren filmlerinden biri oldu. Genç seyircilere, büyümenin sıkıntılarına dair pek çok detayı gösteren filim, ebeveynlere de çocuklarıyla doğru iletişim kurmanın alternatif yollarını anlatıyor. Yapmadığı ev ödevi yüzünden yalan söyleyen Hubert, annesi Chantale tarafından sınıf arkadaşlarının önünde azarlanır. Arkadaşı Antonin ile paylaşacağı bir evde daha özgür yaşamayı hayal eden Hubert, konuyu annesine açar ve destek görür. Ancak ertesi gün annesi küçük olduğunu ileri sürerek, taşınmasına izin vermez. Hubert, okuldan kaçar, Chantale, sonunda onu nehir kıyısında bulur.