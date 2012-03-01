Borsa ve döviz yükseldi

T24 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 4,65 puan ve ortalama yüzde 0,01 oranında değer kazandı.
İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 79,48 puan azalarak 60.725,88 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,13 oranında değer kaybetti.
İlk seanstaki 84,13 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 4,65 puan yükseldi.
Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,01 değer kazandı.
Dolar/avro
Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7540 liradan alınan dolar 1,7570 liradan, 2,3350 liradan alınan avro 2,3390 liradan satılıyor.
Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7460 lira olan dolar güne 1,7520 liradan, 2,3460 lira olan avro 2,3370 liradan başlamıştı.