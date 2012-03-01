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Ekonomi

Altının fiyatı yüzde 5 düştü

Dünya ekonomisine ilişkin iyimser beklentiler altının ons fiyatında yüzde 5 düşüşe neden oldu.

01 Mart 2012 19:20

 

T24 - Dünya ekonomisine ilişkin iyimser beklentiler altının ons fiyatında yüzde 5 düşüşe neden oldu.
 
Bu gelişme, yatırımcıların küresel ekonomiye güvenlerinin artmakta olduğuna ilişkin verilerden biri olarak görülüyor.
 
Altının onsu çarşamba günü New York borsasında 1,688 dolardan işlem gördü.
 
Altının birim fiyatı bir ara 1,791.40 dolara kadar yükselmişti.
 
Küresel ekonomiye ilişkin iyimser hava ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke'nin Amerikan ekonomisinin iyileşmekte olduğu açıklamasıyla güçlenmişti.
 
Altın, belirsizlik dönemlerinin en güvenli yatırım aracı olarak görülüyor.
 
Uzmanlar, Amerikan ekonomisine ilişkin iyimser haberlerin daha riskli yatırımlara ilginin artmasına neden olmasını umuyor.
 
Ancak bazı uzmanlar da, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen teşvik edici ekonomik verilere karşın, iyileşmenin hâlâ kırılgan olduğuna ve büyümeye ilişkin yeni kaygıların yatırımcıları yeniden altına yöneltebileceğine dikkat çekiyor.
 
 

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