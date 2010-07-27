-BORSA TÜM ZAMANLARIN REKORUYLA KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonu kapanışta yüzde 1,38 artışla 60.328,94 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı. Böylece Bileşik Endeks, gün sonu itibariyle tarihte ilk kez 60.000 puanın üstünde bir kapanış yapmış oldu. Bileşik Endeksin İkinci Seans içinde ulaştığı 60.662,13 puanlık seviye de tarihi seans içi rekor olarak kaydedildi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 249,29 puan düşerek 60.328,94 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,41 oldu. İlk seanstaki 1.070,55 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 821,26 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,38 değer kazandı.