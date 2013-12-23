Dolar 2,09'u aştı, Erdoğan'ın hedefindeki Koza Madencilik değer kaybetti

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi XU100 günü Cuma günü kapanışına göre 1486,69 puanlık sert düşüşle 68 bin 086 puandan tamamladı. Öte yandan dolar yeniden 2,09 seviyesini geçti. Yolsuzluk operasyonunun ardından Başbakan Erdoğan'ın hedef aldığı İpek Koza Grubu'nun hisselerinde sert satışlar yaşandı. İpek Grubu'ndan Erdoğan'a cevaben yapılan açıklamada ise devletten hiç bir imtiyaz alınmadığı belirtildi.

Dolar yeniden 2,09; borsa düştü

Dolar yeniden 2,09 seviyesini geçti. Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarının miktarını azaltma kararı ve politik endişelerle 2,0983 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan dolar, yeni haftada da bu seviyeye yakın seyrediyor. Güne 2,0849 liradan başlayan dolar, daha sonra yükselişe geçerek 2,0910 lirayla güniçi en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,14 oranında değer kaybederken toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. Geçen hafta sert düşüş kaydeden Halkbank hisselerinin bu haftanın ilk işlem gününde düşüşü yavaşlamasına karşın bankacılık endeksi XBANK yüzde 2,26 oranında düşüş kaydederken, holding endeksinin XHOLD değer kaybı ise yüzde 0,92 oldu.

Güne küresel piyasalardaki pozitif havanın desteği ile alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi ilk seansta en yüksek 70 bin 234 puan seviyesini gördü. Analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 70 bin puanın üzerinde tutunamayan endeks, hızlı bir düşüş kaydederek gün içinde en düşük 67 bin 473 puana kadar geriledi.

Analistler, küresel piyasalarda faizlerin yükseliş eğiliminin yavaşlasa da devam etmesi ve yurtiçinde İstanbul merkezli operasyon nedeniyle Türkiye'nin artan risk priminin, gösterge tahvilin bileşik faizinin 4 ayın en yükseğine, dolar/TL paritesinin de tekrar 2,09 seviyesinin üzerine yükselmesine neden olduğunu belirtiyor. Buna paralel olarak BIST 100 endeksinin düşüşünü devam ettirdiğini ifade eden analistler, endeksin 6 Eylül'den bu yana en düşük kapanışı gerçekleştirdiğini kaydediyor. Yarından itibaren Avrupa ve ABD'de Noel haftası nedeniyle piyasalarda işlem hacminin düşeceğine değinen analistler, yurtiçi piyasalarda da düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenebileceğini tahmin ediyor.

Cemaate yakın şirketler değer kaybetti

Hükümet ile Cemaat arasında yükselen gerilimin Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen şirketlerin borsada değer kaybetmesine yol açtı. Gülen Cemaati’ne yakın olduğu ileri sürülen Koza Grubu’nun hisselerinde sert satışlar yaşandı. Dün Koza Madencilik yüzde 12,24 değer kaybı yaşadı. İpek Doğal Enerji yüzde 11,24, Koza Altın ise yüzde 6,60 düştü. Bank Asya da yüzde 11,11 değer kaybı yaşadı.

Erdoğan İpek Grubu'nu eleştirmişti

Başbakan Erdoğan, cuma akşamı AKP Genel Merkezi'nde milletvekillerine hitap ederken, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen ve bünyesinde Bugün gazetesi ile Bugün TV'yi de barındıran İpek grubunu eleştirdi. Altın madenciliği de yapan grubun hükümete muhalefetini eleştiren Erdoğan, Bunların maden ruhsatları ellerinden alınınca bas bas bağırıyorlar. Altın ağalığı yaparken iyiydi. Bunların hepsini açıklayacağım" dedi.

İpek Grubu: Devletten imtiyaz kullanmadık

Başbakan Erdoğan'ın isim vermeden eleştirdiği İpek Koza Grubu tarafından yapılan açıklamada ise, devlet kurumlarından imtiyaz kullanıldığı yalanlandı. İpek Koza Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Devletten sadece arama yapmak için izin ruhsatı alır ve tüm yasal mevzuata hassasiyetle uyar. Bugüne kadar en küçük bir imtiyaz kullanmamıştır. Sonuç olarak; maden şirketlerimiz kendi risk sermayeleriyle çalışan, bugüne kadar devlet ile yasal mevzuat dışında hiçbir ilişkisi olmamış ve yasal haklarından başka hiçbir imtiyaza da ihtiyacı olmayan şirketlerdir" denildi.