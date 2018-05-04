Borsa İstanbul'un halka arz kolaylığından ilk yararlanan şirket : Şok Marketler

İstanbul, 4 Mayıs (DHA) - Borsa İstanbul\'un \"halka arzı kolaylaştıran\" düzenlemelerinden ilk yararlanan şirket Şok Marketler Ticaret A.Ş. oldu. Borsa İstanbul\'da yılın ilk çeyreğinde, gerçekleşen 6 halka arzda, halka arz tutarı 3 milyar lira, şirketlerin toplam piyasa değeri de 12 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul\'dan yapılan açıklamada, \"Borsamız, kotasyon mevzuatında yaptığı değişiklikle, kotasyon koşullarından kâr şartına ve özsermaye şartına bazı istisnalar getirmiş ve öz sermaye şartına getirilen istisna, negatif özsermayeyi de kapsayacak şekilde genişletmiştir\" denildi ve şu bilgiler verildi:

\"Şirket kârlarının, finansman giderine dönüşmek yerine halk ile paylaşılmasının önü açılmaktadır\"

\"Kotasyon koşullarından kâr şartına ve özsermaye şartına getirilen istisnalar, sermaye artışı yoluyla yapılacak halka arzlarda, şirketin bünyesine girecek halka arz geliri ile Şirketin, zarar etmesine sebep olan finansman giderlerini önlemek için banka kredilerini kapatması, aynı zamanda özsermayesini güçlendirerek sermaye kaybını ortadan kaldırması anlayışına dayanmaktadır.

\"Yapılan mevzuat değişikliğiyle, şirketlerimizin yatırımlarını banka kredisi yerine sermaye piyasalarının sunduğu imkanlarla finanse etmesini sağlayarak, şirketlerimizin yüksek finansman (kur ve faiz) giderlerinden kurtarılması ve kâr eden birer şirkete dönüşmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Böylece şirket kârlarının, finansman giderine dönüşmek yerine halk ile paylaşılmasının önü açılmaktadır.

\"Söz konusu mevzuat değişiklikleri ile bu durumdaki şirketlerin, ülkemiz sermaye piyasalarından kaynak temin etmek suretiyle hem sermaye yapılarının güçlenmesi sağlanacak hem de azalan finansman giderleri neticesinde kârlılıkları olumlu etkilenecektir.

\"Böylece bu şirketler, ülke ekonomisine yatırım yaparak, istihdama katkı sağlayacak ve bununla birlikte artan likidite sonucu Borsamız piyasaları derinlik kazanacaktır.

\"Diğer yandan, bu şirketlere yabancı kurumsal yatırımcıların da yüksek tutarda talep göstereceği göz önüne alındığında, halka arzların yurt dışı sermaye piyasaları yerine Borsamızda yapılması neticesinde ülkemize ilave yabancı kaynağın girişi sağlanmış olacaktır.\"

\"Şok Marketler Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu da bu kapsamda değerlendirildi\"

Borsa İstanbul açıklamasında, Şok Marketler Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusunun da bu kapsamda değerlendirildiğinin altı çizilerek, \"Borsamız tarafından gerçekleştirilen yukarıdaki mevzuat değişikliği sonucunda, Borsamızın teşviki ve olumlu görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulumuzun onayıyla halka arzına izin verilmiştir. Şok Marketler\'in sermayesi 360 milyon liradan 578.5 milyon liraya çıkarılarak, ihraç edilecek 218.5 milyon lira nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Şirket bu halka arzdan 2 milyar 622 milyon lira - 3 milyar 146 milyon lira arasında halka arz geliri beklemektedir. Şirket bünyesine girecek olan söz konusu halka arz geliri ile Şirketin banka kredilerini ve bazı diğer borçlarını kapatmayı planladığını, böylelikle Şirketin finansal yapısını ve net kâr yaratma kapasitesini güçlendirmeyi ve kârlı bir yapıya kavuşmayı hedeflediğini halka arz izahnamesinin \'halka arz gelirinin kullanım yeri\' bölümünde açıklamaktadır\" denildi.

İlk çeyrekte 12 milyar liralık halka arz

Borsa İStanbul açıklamasına göre, yılın ilk çeyreğinde, gerçekleşen 6 halka arzda, halka arz tutarı 3 milyar lira, şirketlerin toplam piyasa değeri ise 12 milyar lira oldu.

Açıklamada, \"Bu halka arzlardan pay alan yatırımcı sayısı 56 bin 500 kişidir. Bu yatırımcıların 15 bini ise halka arzlardan ilk defa pay alan, yani Borsamıza yeni gelen yatırımcılardır. Yılın ikinci çeyreğinde ise, Şok Marketlerin dışında Penta Teknoloji, Beymen Mağazacılık, Defacto Perakende Ticaret gibi şirketlerle halka arzların devam etmesi beklenmektedir. Böylece bu dört şirket tarafından halka arz edilecek tutarın en az 4.4 milyar lira, şirketlerin toplam piyasa değerinin ise 12.2 milyar lira olması beklenmektedir\" diye eklendi.