Borsa İstanbul'dan Türkiye'nin ilk blok zinciri projesi

İstanbul, 5 Eylül (DHA) – Borsa İstanbul, Türkiye’de finans kurumları arasındaki iş akışlarında kullanılan ilk blockchain (blok zinciri) projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Borsa İstanbul bilişim teknolojileri ekibince hazırlanan söz konusu blok zinciri projesiyle, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul’un elektronik başvuruya ait müşteri veri tabanında yer alan bilgiler senkronize hale getirildi.

“Know Your Customer (KYC) konsepti ile hazırlanan projede, belirtilen veri tabanına yeni müşteri bilgisi eklenmesi, mevcut bilgilerin değiştirilmesi ve doküman yönetimi blok zinciri ağı üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece veri tabanına bilgi girişindeki olası hataların önüne geçilerek hızlı, güvenilir ve şeffaf bir platformun oluşması sağlandı.

“Güvenlik altyapısı olarak blok zinciri kullanılan uygulamanın teknik altyapısı, yüksek sayıda işlem gerçekleştirebilirken, gerektiğinde diğer projelerde de kullanılabilecektir.”