Borsa İstanbul'dan "Entegre Raporlama Deneyim Paylaşım" toplantısı

İstanbul, 10 Kasım (DHA) - Borsa İstanbul\'da, \"Entegre Rapor Hazırlayan Kurumlar için Gong Töreni ve Entegre Raporlama Deneyim Paylaşım\" toplantısı gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) işbirliği ile entegre rapor hazırlayan kurumlar için gong törenine ve ardından da Deneyim Paylaşım Toplantısına 13 Kasım Pazartesi günü ev sahipliği yapacak.

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA)

Borsa İstanbul, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Global Compact, Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği (TKYD), İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Bağımsız Üye Prof. Dr. Güler Aras, IIRC Türkiye Büyükelçisi, Argüden Yönetişim Akademisi ve ilk uygulama şirketleri, Garanti Bankası ve Çimsa tarafından kurulan ve 21 Ekim 2015 tarihinde faaliyetlerine başlayan Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA), şirketlerin, finansal olmayan bilgilerini finansal bilgiler ile entegre bir şekilde raporlamalarını ve entegre düşüncenin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. ERTA 2017 yılının başında Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle iş dünyasıyla ve bütün paydaşları ile buluştu. (Fotoğraf)