Borsa İstanbul'da TİM İhracat Endeksi işlem görmeye başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Borsa İstanbul (BİST) ortak çalışması sonucu oluşturulan "TİM İhracat Endeksi", TİM Başkanı İsmail Gülle ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya'nın katılımı ile gerçekleşti.

Dünya'da yer alan haberine göre, TİM ile beraber yaptıkları proje ile ilgili bilgi veren Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, TİM ile çalışmamız, TİM bünyesinden daha çok şirketin borsaya getirmek amacıyla başladı. Aslında bakarsanız bizim arkadaşlarla yürütülen çalışmalarda, karşılıklı olarak ne yapıyoruz? Borsa İstanbul ve TİM işbirliği yapabilir mi? Genel sekreter bizim arkadaşlara "Sizin bir ihracat endeksiniz var mı?" diye sormuş. Gerçekten bizim pek çok endeksimiz var. Çok azının ismini duymuşsunuzdur. BIST 100 endeksi gibi. O yüzden yeni bir endeks hesaplama işine girmeden önce, nasıl bir performans çıkar, özellikle bu endekste yatırım yapacak portföy yönetim şirketlerimiz, daha doğrusu yatırımcıların parasını yöneten aracılarımız için, geçmiş performans ya da ortaya çıkardığımız endeksin olası performansı çok önemli" dedi.

"55 şirketlik liste"

Türk sanayinin ihracat kapasitesini iyi yansıttığını düşündüğünü dile getiren Murat Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti: "55 şirketlik bir liste çıkardık. Eğer bu endeksler daha önceden işlem görüyor olsaydı, 2013'ü normalize edersek, şu anda nasıl bir performans olurdu. Normalize ve nominal getiri olarak söylüyorum. Yüzde 120 gibi bir seviyedeyiz. Ama TİM ihracat endeksi olsaydı yüzde 260 gibi bir getiri olacaktı. Bunu da sadece Türk lirasının devalüasyonu ile açıklamak mümkün değil. Daha farklı dinamikler olduğu çok açık. Çünkü ihracat yapabilmek, bizim gözümüzde küresel üretim sürecinin içinde yer alabilmek demektir. Bu başlı başına bir donanım gerektiriyor. Bütün TİM şirketlerinin, organizasyon yapılarının, üretim süreçlerinin ve yetenek havuzunun dünya standartlarında olmak zorunda olduğunu düşünüyoruz. Öyle ki bu performans var."

"Halka arzlar kolay değil"

Murat Çetinkaya "TİM'in de bizim de çıkış noktamız, daha iyi ve daha çok halka arzların gerçekleşmesi esas itibarıyla" dedi ve ekledi: "Halka arzlar kolay değil. Genellikle dinamik nedir. Milyar dolarlık büyük şirketlerin, büyük ihraçların yabancı portföy şirketleri fonlar tarafından kolaylıkla alınabilmesi bizde başarılı bir halka arz olarak görülüyor. Ama esas marifet kaliteli küçük şirketlere de toplayabilmek. Bu tip çalışmalarla bunların adımını atacağız. Nihayetinde bu bir gösterge endeks. Bu endekse yatırım yapacak fonlar kuruldukça, o zaman TİM şirketlerinin halka arz sürecinde de portföy yönetim şirketlerimizin bu yönettiği fonların o şirketlerin ihracına alıcı olarak girmeleri çok kolaylaşacak."

"Endekste ağırlık sınırlaması var"

Endekste ağırlık sınırlamalarının olduğunu belirten Çetinkaya, "Bir hissenin ağırlığı yüzde 10'u geçemiyor. Amacımız endekste yer alan bütün şirketlerin gerçekten bir ağırlığı olması ve bunun hissedilmesidir. Bunu da en çok endekse yeni girecekler ve halka arz gerçekleştirecekler için düşündük" dedi.

"Kurallar belirledik"

TİM ihracat endeksini oluştururken Borsa İstanbul'un kıymetli görüşleri ve araştırmalarından yola çıkarak kurallar belirlediklerini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, "Temel olarak bir firmanın ihracat endeksine dahil olabilmesi için, Tim'in ilk bin ihracatçı listesinde olan borsa İstanbul içerisinde ki Yıldız pazarda ya da ana pazarda olmasını gerekli gördük. Ancak doğrudan değil başka firma üzerinden ihracat yapan firmalarımızda var. Bu firmaları da ilk binde olan firmaların olduğu gruba alacağız. Son olarak endekse girebilecek şirketlerin fiili dolaşımda ki paylarının piyasa değerinin 3 aylık ortalamasının 50 milyon lira üzerinde olmasını da şart gördük. Yine halka arz edilmiş şirkette bu şartları sağlıyorsa, endeksin içinde yer alabilecek" ifadelerini kullandı.

"Her yıl Mayıs ayında güncellenecek"

İhracatçılara fon oluşturmanın öneminden bahseden İsmail Gülle "İlk bin listesinin ilanı ile eş zamanlı olarak, her yıl mayıs ayında birlikte güncelleyeceğiz. Şu anda bu şartları sağlayan 55 ihracatçı firmamız, Tim ihracat endeksine dahil oldu. Bu rakamın yeni halka arzlar ile birlikte daha da artmasını ümit ediyoruz. İnşallah bu konuda Borsa İstanbul ile ihracatçılarımızı daha fazla buluşturmak ve onları sermaye yapma, fona kavuşma açısında cesaretlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"TİM diğer endekslerden çok daha yüksek getiriye sahip"

Borsa İstanbul'un pay piyasaların da 300'den fazla endeks bulunduğunu hatırlatan İsmail Gülle sözlerine şöyle devam etti: "Şu noktanın özellikle altını çizmemiz gerekiyor ki, Tim İhracat Endeksi, BİST tarafından yayınlanan diğer endekslerden çok daha yüksek bir getiriye sahip. Bunu biraz önce grafikte sayın başkanımız da gösterdi. Eğer 2013'te yatırımcı Tim Sanayi Endeksi'ni yatırsaydı, yüzde yüz atmışlık bir getiri sağlayacaktı. Bu tablo inanıyorum ki ileride, ihracatımızın ve ihracatçı firmalara olan ilgiyi arttıracaktır. Bu endeks bu yüzden çok büyük anlam ifade ediyor. İhracatçı şirketlerimizin büyümelerinde önemli bir paya sahip olduklarını gösterip, yatırımcıları ve firmaları ihracata teşvik ediyor."