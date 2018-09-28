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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Swap Piyasası 1 Ekim'de faaliyete geçecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Borsa İstanbul A

28 Eylül 2018 13:44

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Borsa İstanbul A.Ş., kurulma çalışmaları tamamlanan Swap Piyasası’nın, 1 Ekim tarihinde devreye gireceğini duyurdu.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin duyurusunda şöyle denildi:
“Borsa İstanbul A.Ş. ve bağlı ortaklığı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Swap Piyasası kurulmasına ilişkin yapılan çalışmaları tamamlamıştır. Borsa İstanbul bünyesinde kurulacak söz konusu pazarın kuruluş hazırlıklarına ilişkin ilk duyuru 27Ağustos 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Swap Piyasası, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından ilan edilen 20 Eylül 2018 tarihli Yeni Ekonomi Programı kitapçığı sayfa:22’de Borsa İstanbul’un finansal sistem mimarisi çerçevesindeki sorumlulukları arasındadır.
1Ekim 2018 tarihinde faaliyete geçecek olan Borsa İstanbul Swap Piyasasının gelişiminin teşvik edilmesi amacıyla 31Mart 2019 tarihine kadar gerçekleşen Swap işlemlerinden borsa payı ve takas ücretleri alınmayacaktır.”

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