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Ekonomi

Borsa İstanbul'da 'referandum' tedirginliği

IKBY referandumu küresel piyasalarda tedirginlik yarattı

25 Eylül 2017 15:15

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,43 düşüşle 103.676,77 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 446,09 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi de yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,02 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile madencilik oldu.

Cuma günü döviz kurlarındaki düşüşlerin etkisiyle 104.713,71 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını vermesine karşın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 104.122,85 puandan tamamladı.

Analistler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bugün başlayan referandumunun küresel piyasalarda tedirginliğe neden olduğunu belirterek, IKBY referandumu ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında olacağını kaydetti.

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