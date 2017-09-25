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Ekonomi

Dolar 3.51 seviyesinde

Dolar bugün ilk işlemlerde 3.5144 liraya kadar çıktı

25 Eylül 2017 13:23

ABD Merkez Bankası’nın (FED) geçen hafta iki günlük toplantının ardından bilanço küçültmeye ekimde başlayacağını açıklamasının da etkisiyle 3.50 lirayı aşan dolar bugün ilk işlemlerde 3.5144 liraya kadar çıktı.

Dolardaki hareketlilikte, IKBY’de yapılan referandum dolayısıyla yaşanan siyasi gerilimler de etkili.

Almanya seçimlerinde aşırı sağın oylarını artırmasının etkisiyle zayıflayan euro ise 4.17 liraya kadar indikten sonra toparlanarak yeniden 4.18 liranın üzerine çıktı.

Sabah saat 09.00 itibariyle altının ons fiyatı 1.292 dolardan işlem görünürken, serbest piyasada çeyrek altın 239 liradan satılıyor.

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