Borsa İstanbul'da 'Gong' ilk kez sivil toplum kuruluşları adına çalacak

İSTANBUL, (DHA) - ESENLER Belediyesi\'nin, şehir ve insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının işbirliği geliştirmelerine destek olmak amacıyla 20-22 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenleyeceği \"Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi” programı için Borsa İstanbul\'da \'Gong Töreni\' düzenlendi. ‘Gong’ Sivil Toplum Kuruluşları için ilk kez çaldı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen törene yerli ve yabancı pek çok bilim kurulu üyesi, STK temsilcisi ve akademisyen katıldı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’ın Borsa İstanbul zilini çalmasıyla başlayan törende, “Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi”nin önemine dikkat çekildi.

“BU ZİRVE TÜRKİYE’NİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK”

Esenler Belediye Başkanı Göksu, gerçekleşecek zirvenin Türkiye’nin tanıtımı anlamında büyük önem taşıyacağına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Zirveye 60 ülkeden 192 sivil toplu örgütü katılacak. Bu STK’lar bir iki kişiden ibaret değil, arkalarında binlerce kişi var. Onlar buraya gelecek ve Türkiye’yi tanıyacak, görüşlerini söyleyip düşüncelerini aktaracaklar. Bu ekonomimize ve dışarıdan Türkiye’ye olan bakışa büyük etki sağlayacak. Bu zirveyle, Türkiye’nin demokratik süreçlerine ve dışarıda oluşturulmak istenen algı sürecine anlamlı cevap vereceğiz. Dünyada yaşanan şehir sorunlarına farklı bir bakış açısı da getirecek. Bu bir ufuk turu olacak. Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e insanlığın yaşamış olduğu sorunlara, dillerimiz farklı olsa da aynı gözle bakıp bakamayacağımızı ve hangi çözümleri üreteceğimizi konuşacağımız anlamlı bir çözüm toplantısı olacak.”

“GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜ BORSAYA DAHA ÇOK ÇEKECEĞİZ”

Zirvenin önemiyle ilgili konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, “Bu zirve başta kentsel dönüşüm olmak üzere çok etkin olmadığımız gayrimenkul sertifikası ve diğer ürünleri borsaya daha fazla çekmek ve kentsel dönüşümün finansmanına katkı sağlayacak. Gayrimenkul yatırımcısı veya gayrimenkul sahibi olmak isteyen geniş kitleleri borsayla tanıştıracak. Bu yüzden çok önem verdiğimiz ve desteklediğimiz bir etkinlik” diye konuştu.

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