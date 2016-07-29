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Ekonomi

Borsa İstanbul'da darbe girişimi öncesi şüpheli işlemler

M.D.'nin bir haftada 12 milyon lira kazandığı belirtiliyor

29 Temmuz 2016 16:39

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu ve Istanbul Cumhuriyet Savcılığı, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi öncesinde İstinye'deki olağandışı satışları mercek altına aldı. 

11-15 Temmuz tarihleri arasında yüksek miktarda satış yapanlar isim isim listelendi. Bu kişilerin ve kurumların daha önceki alım-satım grafikleri inceleniyor. Darbe girişiminden önceden haberdar olup olmadıkları soruşturulacak.

Sabah'ın haberine göre listede ilginç isimler dikkat çekiyor. En şüpheli işlemi gerçekleştiren İzmit’ten işlem yapan, 20 yaşındaki M.D. 11-15 Temmuz tarihleri arasında vadeli işlemler ve opsiyon borsasında 250 milyonluk satış yapan M.D.’nin ‘endeks düşecek’ ve ‘dolar artacak’ opsiyonuna oynadıgı ögrenildi. Darbe öncesindeki hafta pozisyonlarını boşaltan M.D.’nin hafta basında tekrar alıma geçmesi de şüpheleri artırıyor. Söz konusu kişinin, bir haftada 12 milyon TL kazandığı belirtiliyor.

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