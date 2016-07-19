BDDK ve Borsa İstanbul'da 'darbe' operasyonu

Borsa İstanbul, darbe girişimi sonrası yaptığı açıklamada “Borsamızda 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle oluşan yeni yönetimce güncellenen hedefler ve iş stratejileri çerçevesinde, 15 Temmuz 2016 tarihine kadar hizmetlerine ihtiyaç duyulmayan 34 kişi, 18 Temmuz 2016 itibariyle de 51 kişi ile iş ilişkimiz sonlandırılmıştır” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK), 86 meslek personeli görevden uzaklaştırıldı.

Yapılan açıklamada borsaya da fiili müdahalede bulunduğu belirtilirken, “Yaşanan müdahalede polis memuru Mehmet Şevket UZUN ve sivil Fatih SATIR kardeşlerimiz şehit edilmiş, çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştır” ifadeleri kullandı.

Borsa İstanbul’un açıklaması şöyle:

Borsa İstanbul Basın Duyurusu

Borsamızda 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle oluşan yeni yönetimce güncellenen hedefler ve iş stratejileri çerçevesinde, 15 Temmuz 2016 tarihine kadar hizmetlerine ihtiyaç duyulmayan 34 kişi, 18 Temmuz 2016 itibariyle de 51 kişi ile iş ilişkimiz sonlandırılmıştır.

15 Temmuz 2016 tarihinde vuku bulan, Türkiye Cumhuriyetimizin varlığına ve Milletimizin iradesine kast edilen darbe girişimi çerçevesinde Borsamıza da fiili müdahalede bulunulmuş ancak Sarıyer Emniyet Müdürlüğü ile sağduyulu halkımız ve personelimizin marifetiyle püskürtülmüştür. Yaşanan müdahalede polis memuru Mehmet Şevket UZUN ve sivil Fatih SATIR kardeşlerimiz şehit edilmiş, çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştır.

Bu vesileyle aziz şehitlerimize rahmet ve minnet, yaralılarımıza acil şifalar, değerli ailelerine sabır ve metanet diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.