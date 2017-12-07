Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi şirketler için 'Kurumsal Dönüşüm Programı' başlatıyor

İSTANBUL, (DHA)-BORSA İstanbul’un iş dünyası hakkındaki bilgi birikiminin ve Koç Üniversitesi’nin akademik deneyiminin harmanlanmasıyla ‘Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı’ geliştirildi. Sermaye piyasalarının ve kurumsallaşmanın bir bütün olmasından yola çıkılarak hazırlanan program, şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek olmayı amaçlıyor.

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle ‘Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı’ başlatıldı. Borsa İstanbul’un iş dünyası hakkındaki bilgi birikiminin ve Koç Üniversitesi’nin akademik deneyiminin harmanlanmasıyla oluşturulan eğitim programı, büyüme potansiyeline sahip şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine destek vermeyi amaçlıyor. Programla ayrıca, şirketlerin sermaye piyasalarıyla tanışıklıklarının artırılması ve bu piyasalara yönelmek istemeleri halinde gereken bilgi birikimine sahip olmalarının sağlanması hedefleniyor.

ŞİRKETLERİN KURUMSALLAŞMASINA KATKI YAPACAK

Kurumsallaşmayla, şirket ömrünün uzatılması, sürdürülebilir büyüme, ulusal ve uluslararası tanınırlık gibi günümüzde her şirketin önceliği olan alanlarda, şirketlerin fark yaratmasına katkıda bulunulacak. BISTEP ayrıca şirketlere sermaye piyasalarının iş ağına etkin bir biçimde dahil olma imkânı da sağlayacak.

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi’nin yanı sıra, sermaye piyasalarının işleyişinde Borsa İstanbul’un doğal ve sürekli iş ortakları olan aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları ve hukuk şirketleri de BISTEP ortakları arasında yer alıp bilgi ve tecrübelerini şirketler ile paylaşacak.

4 aylık bir süre için planlanan programda kurumsal yönetim ve sürdürülebilir büyüme, liderlik ve yönetim uygulamaları, girişimcilik ve büyüme stratejileri, inovasyon, globalleşme, hukuk, pazarlama, dijital dönüşüm,kurum stratejisinin belirlenmesi, sermaye piyasasının şirketlere sunduğu alternatif çözümler gibi pek çok alanda düzenlenecek seminerler ile konusunda önde gelen isimler tarafından katılımcılara bilgi aktarımı yapılacak. Düzenlenecek paneller ile güncel konuların interaktif bir ortamda tartışılması sağlanacak. Katılımcı şirketlere“networking” amaçlı kapsamlı etkinlik programları düzenlenecek.

EN AZ 3 YILLIK VE 10 MİLYON TL AKTİF BÜYÜKLÜĞE SAHİP ŞİRKETLER BAŞVURACAK

Programa, kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş ve son hesap dönemine ait finansal tablolarına göre en az 10 milyon TL aktif büyüklüğü ya da net satış hasılatı olan şirketler başvurabilecek. Programa kabul edilen şirketlerin üst düzey yöneticilerinden programa aktif katılım konusunda taahhüt alınacak. Şubat 2018’dabaşlayacak programın son başvuru tarihi 2 Şubat 2018.

AMACIMIZ ŞİRKETLERİN KURUMSAL GELİŞİMİNE YARDIMCI OLMAK

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bizler Borsa İstanbul olarak sermaye piyasalarının temel işlevlerinden birisini şirketlerin kurumsal gelişimine yardımcı olmak olarak görüyoruz. Geliştirmiş olduğumuz bu programın çıkış noktası da, ülkemiz ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olarak gördüğümüz şirketlerin kısa ömürlü olması ya da kurumsallaşamaması olgusunu pozitif yönde tersine çevirmek.

BISTEP, ülkemiz şirketlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş, uzun ömürlü organizasyonlara dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu çerçevede program bünyesinde iş hayatının kritik ve güncel konularında seminerlerin ve panellerin yanısıra, bire bir strateji danışmanlığı hizmeti verilmesi yer alıyor. Sürekli network etkinlikleri ile desteklenen program, katılımcı şirketlere bir yıl boyunca interaktif ve canlı bir iletişim ve gelişme ortamı sunacak.

Ülke ekonomisi olarak ürettiğimiz katma değerin artışında iş fikirleri kadar stratejik tercihler de rol oynuyor. Borsa İstanbul olarak, BISTEP ile birlikte bir gün dünya devine dönüşecek, asırlık tarihe sahip olacak bugünün orta ölçekli şirketlerinin başarı hikâyesine bir katkıda bulunmayı ve bu süreci hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu program ile çok geniş bir tecrübeye dayanan, dünya standartlarında bir bilgi birikimini katılımcı şirketler ile paylaşıyoruz ve birlikte çoğaltmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede çok yönlü olarak hazırladığımız Program’ın, şirketlerimiz ve ülkemiz ekonomisi için faydalı olmasını diliyorum.”

LİDERLER KENDİLERİNE YENİ BİR VİZYON KAZANDIRACAK

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da üniversitesi olarak, Borsa İstanbul ile birlikte Türkiye’de bir ilk olan Kurumsal Dönüşüm Programı’nı başlatmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek şöyle dedi: \"Bu özgün programın, katılımcılarına şirket değerini artırma, uluslararası tanınırlık kazanma ve sektörlerinde fark yaratma açısından önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu program ile şirketler kendilerini geliştirmenin yanı sıra sürdürülebilir büyüme, uluslararası pazarlarda bilinirlik kazanma, inovasyon ve güçlü strateji oluşturma tekniklerini geliştirip ülkemiz için de değer yaratacaklardır. Koç Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana ülkemizde ve uluslararası platformda elde ettiği başarının arkasında her zaman en donanımlı akademik kadro ile öğrencilerimizi ve eğitim verdiğimiz paydaşlarımızı buluşturma çabası yatmaktadır. Kurumsal Dönüşüm Programı’nda da aynı hedef ile bir araya gelmiş olan liderlerin en iyi eğitmen ve akademisyenlerden alacakları seminerlerle birlikte, diğer program ortaklarından alacakları teknik destek ve tecrübe paylaşımı, kendilerine yeni bir vizyon kazandıracaktır.”