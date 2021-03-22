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Ekonomi

Borsa İstanbul: Usulsüz işlemlere karşı her türlü tedbir alınacak

22 Mart 2021 15:05

Döviz kurundaki hareketliliğin ardından yüzde 9'dan fazla değer kaybeden ve iki kez devre kesicilerin işlemleri durdurduğu Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı her türlü tedbirin alınacağını, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği açıklandı.

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