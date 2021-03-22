Borsa İstanbul: Usulsüz işlemlere karşı her türlü tedbir alınacak

Haftanın ilk işlem gününde iki defa devre kesicilerin çalıştığı Borsa’da sert kayıplar yaşandı. Borsa İstanbul'dan 'uygun olmayan işlemler' ile ilgili açıklama yapıldı.

Yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemle rica edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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