Borsa İstanbul seçim sonrası toplarlandı

BIST-100, hiçbir partinin mecliste salt çoğunluğu yakalayamadığı seçimlerin ardından sert düşmüştü.
Seçimlerin ardından geçen iki haftada kayıplarının tamamını geri alan hisse senetleri piyasası, koalisyon belirsizliğine rağmen, ABD'de faiz artırımlarının gecikeceği beklentisinden destek bulan TL'deki değer kazancına paralel yüzde 0.64 yükseldi.
5 Haziran Cuma günü 81,943.42 puandan kapanan BIST-100, aradan geçen iki hafta içinde kayıplarının tamamını alarak yüzde 0.64 primle 82,454.38 puandan kapandı.