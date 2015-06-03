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Doğan Gazetecilik borsada eridi

Doğan Gazetecilik hisseleri taban fiyat olan 1.92 liraya inerken, Hürriyet hisseleri 0.66 liraya geriledi

03 Haziran 2015 13:53

Hürriyet Gazetecilik’in Doğan Gazetecilik’i devralarak birleşme kararının Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay alamamasının ardından Doğan Gazetecilik dün yüzde 9.43, Hürriyet yüzde 4.41 kayıpla açıldı. Doğan Gazetecilik hisseleri taban fiyat olan 1.92 liraya inerken, Hürriyet hisseleri 0.66 liraya geriledi. Doğan Gazetecilik 2.08, Hürriyet 0.66 liradan kapandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre, SPK’nin haftalık bülteninde, “Birleşme işlemi için hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin, ilgili şirketler nezdinde yürütülen incelemenin sonuçlandırılmasını takiben birleşmeye ilişkin yeni bir başvuru yapılması durumunda değerlendirilmek üzere bu aşamada işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Reuters’ın bilgi aldığı Hürriyet Gazetecilik yetkilileri, açıklamada belirtilen “şirketlerle ilgili yürütülen bir incelemenin” kendilerine ulaşmadığını söyledi.

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