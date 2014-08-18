Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü önceki kapanışa göre 650,02 puanlık yükselişle 77.342,09 puandan tamamladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,85 değer kazanırken toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,70 holding endeksi yüzde 1,05 artış kaydederken, günün en fazla yükselen sektör endeksi ise Kardemir Karabük Demir Çelik (D) hissesinin yüzde 13,63 yükselmesinin desteği ile yüzde 3,99 kazandıran metal ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 76.539,60 puanı gördükten sonra genele yayılan alışların etkisi ile yükselişe geçti ve en yüksek 77.515,14 puanı gördü.

Analistler, yarın ABD'de temmuz ayı TÜFE ve konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 76.000 seviyesinin destek 78.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydediyor.

Yurt içinde açıklanmaya devam eden ilk yarı şirket bilançolarının da hisse bazlı hareketleri tetiklediğini ifade eden analistler, perşembe günü ABD'de başlayacak Jackson Hole toplantısı öncesinde küresel piyasalarda iyimserliğin hakim olduğuna dikkati çekiyor.