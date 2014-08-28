Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü dünkü kapanışa göre 370,31 puanlık yükselişle 80.837,71 puandan tamamladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,46 değer kazanırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,56 yükselirken, yüzde 4,38 ile günün en fazla kazandıran sektör endeksi ise, yüzde 9,13 artış kaydeden Beşiktaş Futbol AŞ'nin etkisiyle spor endeksi oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi ilk seansı yükselişle kapatmasının ardından, Ukrayna'ya ilişkin tedirginliklerin artmasıyla ikinci seansta en düşük 80.254,58 puana kadar geriledi



Ukrayna'nın Güneydoğusunda stratejik konumda bulunan Novoazovsk şehrinin, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altına girdiği haberlerinin yanında, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Rusya'nın ülkesine asker gönderdiği iddiası Rus rublesi başta olmak üzere gelişen ülke para birimlerinde sert düşüşlere neden olurken, borsalarda da satışları beraberinde getirdi.

Rusya'nın asker gönderme haberini doğrulamamasının ardından piyasalar ve BIST 100 endeksi kayıplarını telafi ederken, beklentilerin üzerinde gelen ABD'de 2. çeyrek büyüme ve istihdam verilerinin ardından yükseliş eğilimi dikkati çekti ve endeks en yüksek 80.869,86 puanı gördü.

Analistler, yarın yurt içi ve yurtdışında yoğun veri takviminin ve belli olması beklenen yeni kabinenin kimlerden oluşacağına ilişkin haber ve açıklamaların takip edileceğini ifade ederek, BIST 100 endeksinin 81.000 ve 82.000 seviyelerinin diren. 80.000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.