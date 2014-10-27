Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü önceki kapanışa göre 181,70 puanlık düşüşle 79.235,43 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,23 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,50 geriledi, en fazla kazandıran sektör endeksi ise yüzde 3,69 ile spor oldu.

Güne artışla başlayan BIST 100 endeksi en yüksek 80.015,50 puanı gördükten sonra özellikle banka hisselerinde etkili olan kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek düşüşe geçti. En düşük 78.543,61 puanı gören endeks, günün ikinci yarısında 2,23 sınırına gerileyen dolar/TL'nin desteğiyle 79.200 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın öğlen başlayacak 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde yatırımcıların pozisyonlarını değiştirme konusunda istekli davranmayacaklarını tahmin ederek, BIST 100 endeksinin 78.800 ve 78.200 seviyelerinin destek, 80.000 ve 80.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguluyor.