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Ekonomi

Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı

BIST 100 günü dünkü kapanışa göre 77,61 puanlık düşüşle 79.417,13 puandan tamamladı

24 Ekim 2014 21:17

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi günü dünkü kapanışa göre 77,61 puanlık düşüşle 79.417,13 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,10 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,71 yükseldi. BIST 100 endeksi haftalık bazda ise yüzde 5,14 değer kazandı.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi ilk seansta analistlerin güçlü direnç olarak nitelendirdikleri 80.000 puan sınırına kadar yükseldikten sonra, hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 5 yükseliş kaydeden banka hisselerinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti. 

İkinci seansta banka hisselerinde kayıpların yüzde 2'ye ulaşmasıyla BIST 100 endeksi en düşük 78.995,86 puanı gördü. Endeks daha sonra 79.200 puan seviyelerinde dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 4. Enflasyon Raporu ve dış ticaret verilerinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile Başkan Janet Yellen'in açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor. BIST 100 endeksinin 80.000 seviyesinin güçlü direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, düşüşlerde ise sırasıyla 78.800 ve 77.500 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini belirtiyor.

 

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