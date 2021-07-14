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Ekonomi

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

14 Temmuz 2021 11:07

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 1.349,22 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,38 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.349,22 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile spor, en çok değer kaybeden yüzde 0,30 ile inşaat oldu.

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kaybederek günü 1.346,84 puandan tamamladı.

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