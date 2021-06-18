Borsa İstanbul güne 0.27 artışla başladı; dolar 8.70

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından 8.70'e yükselen dolar yeni güne de bu seviyede başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi yüzde 19'da sabit tutması ve Para Politikası Kurulu (PPK) metninde "sıkı duruş kararlılıkla sürecek" açıklamasına rağmen dolar döviz piyasasındaki işlemlerde; en düşük 8.6936 lira ve en yüksek 8.7269 lirayı gördükten sonra, 8.70 – 8.71 lira aralığında hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi ise (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.27 artışla 1,417.95 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.41, BIST Mali Endeks yüzde 0.18, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.16 artıdaydı.



Diğer döviz piyasalarındaki işlemlerde ise;



Euro en düşük 10.3484 lira ve en yüksek 10.4039 lirayı gördükten sonra, 10.35 – 10.36 lira aralığında işlem görüyor.



Sterlin ise en düşük 12.0598 lira ve en yüksek 12.1659 lirayı gördükten sonra 12.06 – 12.07 lira aralığında.





