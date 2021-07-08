Borsa İstanbul güne 0.20 kayıpla başladı

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi, güne yüzde 0,20 azalışla 1.387,74 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,84 puan ve yüzde 0,20 değer kaybederek 1.387,74 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,22 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden yüzde 0,89 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kazanarak günü 1.390,58 puandan tamamladı.