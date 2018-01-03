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Ekonomi

Borsa İstanbul Endeksi'nde yeni rekor: 118 bin 395 puan

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun çözülmesine bağlı iyimserlik ve küresel piyasalardaki gelişmelerle, dolar 3

03 Ocak 2018 17:16

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun çözülmesine bağlı iyimserlik ve küresel piyasalardaki gelişmelerle, dolar 3.76 liraya, Euro ise 4.52 liraya gerilerken, Borsa İstanbul Endeksi 118 bin 395 puan ile yeni rekor düzeye tırmandı.
ABD ekonomisinde büyümenin sürmesine ilişkin kuşkuların yayılmasına bağlı olarak dolar küresel piyasalarda zayıfladı. ABD büyükelçiliğinin Türkiye\'de vize hizmetlerinin yeniden başlatılmasına karar verildiğini açıklamasının da desteğiyle dolar dün 3.7642 liraya kadar indikten sonra 3.76 - 3.77 lira bandında seyrediyor.
Küresel piyasalarda 1.20 doların da üzerine çıkarak 1.2063 dolara kadar yükselen euro da günün ilk işlemlerinde 4.52 liraya geriledi.
ABD ile vize iyimserliğinin etkisiyle 2017 yılını yüzde 0.74 yükselişle 115 bin 333 puanlık rekor kapanışla geride bırakan Borsa İstanbul Endeksi de, yeni yılın ilk işlem gününe göre yüzde 0.64 artışla 118 bin 276 puan düzeyine yükseldi. Açılıştan itibaren yükselişini sürdüren Borsa İstanbul Endeksi, tarihinde ilk kez 118 bin puanı da aşarak 118 bin 395 puana kadar tırmandı.

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