T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa İstanbul Endeksi yeniden 109 bin puanın üzerine çıktı

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi, hafif yükselişle başladığı günün ikinci yarısında yeniden 109 bin puanı aştı

23 Ağustos 2017 17:43

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi, hafif yükselişle başladığı günün ikinci yarısında yeniden 109 bin puanı aştı.
Dünkü hafif düşüşün ardından yeni güne yüzde 0.12 yükselişle 108 bin 727 puandan başlayan Endeks, gün içinde yükselerek 109 bin 236 puana kadar çıktı.
Borsa Endeksi yeniden 109 bin puan sınırına kadar çekilirken, dolar 3.50 liranın ve euro da 4.13 liranın hemen üzerinde işlem görüyordu.
\"Vikingler geliyor….\"
İş Yatırım\'ın \"Vikingler geliyor....\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Dolar zayıflarken, hisse senetlerinin ve tahvillerin eşanlı olarak yükseldiği Goldilocks konjonktür devam ediyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
\"Ekonomik büyümenin güçlenmesine rağmen enflasyonun ve faizlerin yükselmediği mevcut konjonktür tahvilden hisse senedine yönelişi destekliyor.
\"Tahvilden hisse senedine yönelme eğilimini gösteren son açıklama varlık büyüklüğü 1 trilyon dolara yaklaşan Norveç Devlet Fonu’ndan geldi.
\"Norveç Petrol Fonu hisse senedi ağırlığını yüzde 65’ten yüzde 70’e kademeli olarak çıkaracağını açıkladı.
Norveç Devlet Fonu’nun varlık dağılımı ile ilgili geçmiş performansı çok parlak değil. 1998 yılında yüzde 40 hisse ağırlığı ile kurulan Norveç Devlet Fonu 2007 yılında küresel finansal krizin hemen öncesinde hisse ağırlığını yüzde 60’a çıkarma kararı aldı.
\"Faiz oranlarındaki düşüş sonrasında 2016 yılında hisse ağırlığını daha da artırarak yüzde 70’e çıkartacağını açıkladı.
\"Bundan bize ne demeyin. Norveç Petrol Fonu’nun varlık kararındaki değişiklik piyasalar için önemli bir sinyal.
\"Vikinglerin açtığı yolu Samuraylar, Terracottalar, Arap atlıları izlerse hisse senetlerindeki yükseliş bir süre daha devam edebilir.
\"Son dönemde dünya piyasalarındaki dalgalanmaya ragmen Borsa İstanbul’daki yabancı payının yükselerek yüzde 65.8’e ulaşması teknik olarak boğa sinyali veriyor.
\"Ancak bu seviyelere en son 2013 Mayıs ayındaki çöküşten önce ulaşıldığı unutulmamalı.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ağustos DHABorsaEndeksiDünküEndeksBorsa EndeksiYatırımGoldilocksNorveç Devlet Fonu’ndanPetrol FonuNorveç Devlet Fonu’nunNorveç Devlet FonuNorveç Petrol Fonu’nunSamuraylar Terracottalar ArapMayıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24