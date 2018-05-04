Borsa İstanbul Endeksi yeniden 102 bin puan düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Mayıs (DHA) - Beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası dövizlerdeki tırmanışın etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 1.0\'den çok düşüşle 101 bin 548 puana kadar geriledikten sonra 102 bin puan düzeyine döndü.

Dolar 4.2902 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandıktan sonra 4.25 – 4.26 aralığına, euro da 5.1335 liraya kadar çıktıktan sonra 5.09 – 5.10 aralığına çekildi.

Enflasyondaki hızlı artışın etkisiyle, gösterge 10 yıllık tahvil faizi de 40 baz puandan fazla artarken, iki yıllık tahvil faizi yüzde 15\'i aşarak yüzde 15.28\'e kadar çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun TÜİK dün açıkladığı verilere göre, Nisan\'da tüketici fiyatları yüzde 1.87 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.85\'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.06 düzeyine çıktı.

ABD\'de işsizliğin Nisan ayında yüzde 3.9\'a gerilemesinin etkisiyle dolar küresel piyasalarda güçlendi.

Neden dayak yiyoruz?

İş Yatırım\'ın \"Neden dayak yiyoruz?\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Borsa İstanbul 2016 yılından beri gördüğü en sert satış dalgasıyla karşı karşıya\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"MSCI Türkiye 2017 sonuna göre yüzde 21 gerilemiş durumda. Bu düşüşün yarısından fazlası Nisan ayında gerçekleşti.

\"Doların güçlenmeye başladığı, 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin psikolojik olarak önemli yüzde 3.0 düzeyine yaklaştığı, jeopolitik risklerin bir ortamda Türkiye hisse senetlerinin değer kaybetmesi sürpriz değil.

\"Bozuk cari dengesi ve yüksek dolar cinsi borcu yüzünden Türkiye kırılgan gelişmekte olan piyasalar arasında yer alıyor.

\"Ancak iki konu bizi rahatsız ediyor:

\"1-Gelişmekte olan piyasaların neredeyse aynı seviyede kaldığı bir ortamda bu denli sert satış yememiz.

\"2-Bu satışın şirket karlarının ilk çeyrekte geçen seneye göre yüzde 30 arttığı (beklenti yüzde 20) bir dönemde gelmesi.

\"Son dönemde gelen negatif haber akışına rağmen Borsa İstanbul’da Mayıs ayında yukarı yönlü bir seyir beklemeye devam ediyoruz.

\"Şirket değerlemeleri ve piyasa fiyatlarının ters yönde hareket etmesi riske karşı duyarlılığı sınırlı olan yatırımcılar için fırsat olabilir.\"