Borsa İstanbul Endeksi haftaya 92 bin 291 puandan başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın ilk gününe günlük yüzde 0.47 yükselişle 93 bin 291 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.36 düşüşle 97 bin 530 puana çekildi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.42 artışla yüzde 21.76 düzeyine yükseldi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.5461 ve en yüksek 6.7168 lirayı gördükten sonra 6.71 – 6.72 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5919 ve en yüksek 7.8029 lirayı gördükten sonra 7.79 – 7.80 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4588 lira ve en yüksek 8.6840 lirayı gördükten sonra 8.67 – 8.68 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.04 düşüşle 95.13 düzeyine çekildi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.12 artışla 1.1610 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Gözler Ağustos enflasyonunda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Eylül ayına Arjantin depreminin artçı şokları ile başlıyoruz. Başbakan Macri’nin IMF kaynak girişinin hızlandırılması talebi üzerine pezo iki günde yüzde 20 civarı değer kaybederken gelişmekte olan ülke paralarında yeni bir satış dalgasına yol açtı.

“Türk lirası hafta başından beri yüzde 10’un üzerinde değer kaybı ile pesodan sonra en çok değer kaybeden para birimi oldu. Sert satış dalgası sonrası Türk lirası reel olarak 1994 krizinde gördüğü dip seviyelere geriledi.

“Mevcut seviye 2.6 Z skor ile Arjantin Pezosundan (Z skor 1.8) bile daha sert bir gerilemeye işaret ediyor. Ancak ABD ile yaşanan gerginlik ve Merkez Bankası’nın ilave sıkılaşmaya gitmeyeceği endişesi Türk lirasındaki değer kaybının ve borsadaki satışların devam etmesine neden oluyor.

“Türk lirasında devam eden satışlara paralel Borsada satıcılı bir açılış öngörüyoruz. Saat 10:00’da açıklanacak Ağustos ayı enflasyonunda ( aylık yüzde 2.3) negatif bir şok olması durumunda piyasadaki satışlar hızlanabilir. Kurdan enflasyona geçişin önümüzdeki aylarda hızlanması bekleniyor.

“Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zam haberinden en olumsuz etkilenen şirket olarak Akenerji, olumlu etkilenen şirket olarak Alarko öne çıkıyor.”